السعودية | “صلة” تقرر إلغاء تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في مدرج النصر

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

قررت شركة صلة إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا الأحد، وأوضحت أنه سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل، وتطبيقًا للأنظمة.

جاء ذلك بعد موجة الاستياء التي سادت بين أوساط جماهير نادي النصر بعد نفاد جميع التذاكر، بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُشار إلى أن الهلال يتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويطارده الأهلي، فيما يوجَد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة، لكن من 6 مباريات فقط؛ إذ لديه مباراة مؤجلة، سيخوضها لاحقًا أمام الفيصلي.