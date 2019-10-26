السعودية | ماجد يسلم العويران فيلا سكنية

المناطق _ الرياض

شارك ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، زيارته لخميس العويران لاعب الهلال والاتحاد والأخضر سابقاً السبت، بعد عودته من رحلة علاجية إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الماضية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تقديم وحدة سكنية للعويران، مضيفاً:«سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية».

وتابع:« كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعه الثالثة من دفعات الاسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح الاسكان التنموي».

وتهتم جمعية أصدقاء باللاعبين السابقين وتقدم لهم برامج مساندة متعددة، منها برنامج مخصص لمن يكون عرضة إلى ظروف قاهرة مثل الحوادث وغيرها، وبرنامج مساندة أسرة وهو مخصص لعائلات اللاعبين المتوفين أو من فقدوا العائل، والثالث برنامج تأمين السكن، والرابع برنامج علاجي يعنى بالمساعدة العلاجية للاعبين وأسرهم.