شاهد.. لحظة عفو الشهراني عن قاتل أخيه بخميس مشيط

2019-10-26

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

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ضرب متابعات الخليج 365 علي بن عبدالله آل هملان الشهراني المثل في العفو والتسامح، بعد أن عفا عن قاتل أخيه حسين بن عبدالله آل هملان الشهراني؛ لوجه الله تعالى بمحافظة خميس مشيط.

من جانبه شكر شيخ شمل قبائل شهران سعيد بن حسين آل مشيط، الله عز وجل الذي منّ عليهم بتكريم أسرة آل هملان من آل هشام آل رشيد شهران، الذين عفوا عن قاتل أخيهم بلا شرط ولا قيد.







