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الإنذار المبكر : أمطار رعدية على القصيم حتى الثانية صباحًا
متابعات الخليج 365 - القصيم
نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مساحات واسعة من منطقة القصيم خلال ساعات الليل.
وقال الإنذار المبكر: إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة الثانية من صباح الأحد، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل البلاغ الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء.
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها.
كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ولم تستبعد الأرصاد توقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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