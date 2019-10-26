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شكرا لقرائتكم تحرير يد مواطن علق بها خاتم بالقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تمكن مدني القنفذة من تحرير يد مواطن علق بها خاتم، بعد تلقي بلاغ من مستشفى جنوب القنفذة.
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