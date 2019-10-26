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2019-10-26 ‎الرئيسية جديد الأخبار تحرير يد مواطن علق بها خاتم بالقنفذة متابعات الخليج 365 - القنفذة تمكن مدني القنفذة من تحرير يد مواطن علق بها خاتم، بعد تلقي بلاغ من مستشفى جنوب القنفذة.

هل قرأت هذا ؟ تحذير من هطول أمطار على أجزاء متفرقة من القنفذة السرعة الزائدة وراء حادث انقلاب مركبة في القنفذة انتشال جثة شاب غرق في مستنقع وادي يبه أول إجراء من الصحة بعد إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالجدري



هل قرأت هذا ؟ تحذير من هطول أمطار على أجزاء متفرقة من القنفذة السرعة الزائدة وراء حادث انقلاب مركبة في القنفذة انتشال جثة شاب غرق في مستنقع وادي يبه أول إجراء من الصحة بعد إصابة عدد من نزلاء تأهيل القنفذة بالجدري ‎إلغاء الرد ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. Advertisements {{{message}}} {{{error}}}





‎وسوم القنفذةتحرير يد مواطن

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