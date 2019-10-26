شكرا لقرائتكم ابن صخيل يتنازل عن 7 ملايين ريال وينهي قضية سجين رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - رفحاء

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تنازل متابعات الخليج 365 سالم بن صخيل، مساء اليوم السبت، عن المبلغ المتبقي من دية ابنه المقدرة بسبعة ملايين ريال؛ وذلك استجابة لشفاعة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا .

وسبق لوالد المقتول قبل نحو عام التنازل عن مبلغ 15 مليونًا استجابة لشفاعة عدد من شيوخ القبيلة بعد أن كان مبلغ الدية 30 مليون ريال.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة وقعت في محافظة رفحاء قبل أكثر من 3 سنوات، وتم القبض على المدان هاني النماصي وصدر بحقه حكم القصاص.







