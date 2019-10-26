شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاشتراطات الفنية لافتتاح المطاعم والمدارس والأنشطة التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعا وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي الجميع للاطلاع على الاشتراطات الفنية، لمتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس وغيرها من الأنشطة التجارية على الرابط: tr.momra.gov.sa دعا وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي الجميع للاطلاع على الاشتراطات الفنية، لمتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس وغيرها من الأنشطة التجارية على الرابط: tr.momra.gov.sa وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: مقترحاتكم وآراؤكم هي من يقودنا للتطوير، وهي سبيلنا لمواصلة تحسين الإجراءات البلدية.



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