المعجب يبحث تعزيز التعاون مع رابطة المدعين العامين الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ سول

عقد النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس الأول في إطار زيارته لكوريا الجنوبية، لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP

Advertisements

) هوانق شيول كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة.

ووجه هوانق شيول دعوة للنائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا، مبديا في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.

واختتم المعجب زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الالكتروني، والتقى مدير المركز «كيم جيوق ريول» وعددا من المسؤولين، واستمع إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الالكتروني ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطلع على آلية سير إجراءات التتبع والتعقب الالكترونية للأشخاص حاملي الأساور الالكترونية.