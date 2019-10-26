مقر رئيس لمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في المدينة المنورة اتفاقية تخصيص المقر الرئيس لمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية؛ حيث من المقرر إنشاء هذا الصرح التاريخي على مساحة 20 ألف م2 في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وفق أحدث التقنيات الحديثة في العروض المتحفية.

وأكد العيسى أن المتحف بمقره الرئيس يعكس الأهمية والاستحقاق، فالمملكة العربية السعودية هي أرض الرسالة ومنطلق حضارة الإسلام، وعلى ثراها الطاهر اكتمل الدين ليحمله للعالمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لافتا إلى أن الرابطة تلقت طلبات من 24 دولة ترغب في إقامة نسخ فرعية من المتحف، والتي ستكون بدايتها في إندونيسيا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستشارك الرابطة بنسخة من المتحف في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وقدم شكره للأمير فيصل بن سلمان على توجيهه باحتضان المقر الرئيس للمتحف في المدينة المنورة، فضلا عن متابعته المستمرة لهذا المشروع المهم الذي يأتي منسجما مع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين.

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ومن المقرر أن يكون المشروع أحد المعالم المهمة التي تحتضنها المملكة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وذلك لاشتماله على عدد من المناشط المختلفة ليكون مصدر إشعاع عالميا حضاريا.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة وجامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، بهدف إنشاء متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وسيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

كما تتضمن المذكرة خطوات لتعزيز التعاون بين الطرفين بهدف الإسهام في نشر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والتعريف به، والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام.

ووقع العيسى في وقت سابق اتفاقية مع وزير الخدمة المدنية والإصلاح في إندونيسيا لإنشاء فرع للمتحف في العاصمة جاكرتا على مساحة تتجاوز 100 ألف م2، حيث وضعت مخططاته الهندسية وحدد موقع إنشائه، وسيشتمل على مرافق عدة، من بينها قاعات مؤتمرات، وكذلك ما تختص به كل مرحلة تاريخية، وسيبدأ العمل بالتنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

المتحف يشتمل على: