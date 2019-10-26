أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة الفيصل العالمية للشعر العربي الأربعاء المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، الأربعاء المقبل في فندق الريتزكارلتون بجدة، بحضور 400 من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي من داخل المملكة وخارجها.

وسيكرم الفيصل الفائزين بالجائزة في موسمها الأول، كما يدشن تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وشارك في إعداده 30 باحثا، وبلغ إجمالي صفحاته 750 صفحة.

وكان الفيصل أعلن في ربيع الأول 1440 عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق الجائزة، في بادرة تؤكد حرصه وعنايته بالثقافة والفكر والأدب، فيما يأتي حملها لاسم «الأمير عبدالله الفيصل» تقديرا لجهوده الأدبية والفكرية في نقل الشعر وشاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال، موزعة على 3 أفرع، هي الشعر الفصيح والمسرحي والقصيدة المغناة، ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد أعلن الفيصل الذي دعم انطلاقتها بمبلغ مليون ريال عن استحداث فرع جديد يبدأ تطبيقه في الموسم الثاني للجائزة، وخصص لطلاب وطالبات الثانوية العامة والبكالوريوس بقيمة نصف مليون ريال ليصبح بذلك إجمالي قيمة الجائزة 1.5 مليون ريال.

أفرع الشعر:

الشعر الفصيح

الشعر المسرحي

القصيدة المغناة

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الفائزون بالجائزة في موسمها الأول:

‏الشاعر محمد عبدالباري من السودان

في فرع الشعر العربي الفصيح

قيمتها 500 ألف ريال

الشاعر فوزي محمود من مصر

في فرع الشعر المسرحي

قيمتها 300 ألف ريال

الشاعر كريم لعيبي من العراق

في فرع القصيدة المغناة

قيمتها 200 ألف ريال