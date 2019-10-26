محافظ العارضة يؤدي الصلاة على الشهيد كليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر عصر أمس، بجامع أبوبكر الصديق في محافظة العارضة الصلاة على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حسين محمد كليبي، أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم محافظ العارضة تعازي القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر ونائبه محمد بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.