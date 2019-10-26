العثور على جثتين في دار سينما بهولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ أولم ( ألمانيا)

ذكرت الشرطة الهولندية أمس أنها تشتبه في حدوث جريمة قتل بعد العثور على جثتين في أحد دور السينما في مدينة جرونينجن.

Advertisements

وقالت الشرطة إنه تم نشر عدد من رجال الشرطة في الموقع وتم تطويق السينما والمنطقة المحيطة بها وسط جرونينجن.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل الإعلام أن موظفي السينما اكتشفوا الجثتين في وقت مبكر من أمس.