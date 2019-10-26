مقتل 3 جراء حرائق الغابات بالمكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ مكسيكو سيتي
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون وتم إجلاء 1600 شخص أمس الأول، فيما تستعر حرائق الغابات عبر ولاية باخا كاليفورنيا بشمال شرق المكسيك.
وأتى نحو 781 حريقا على ما لا يقل عن 14 ألف هكتار في بلديات تيكاتي وبلاياس دي روساريتو وتيخوانا وإنسينادا في شمال شبه الجزيرة بالقرب من الحدود الأمريكية.
وقال المنسق الوطني للحماية المدنية ديفيد ليون روميرو : إن 600 جندي وخبير كانوا يكافحون النيران.
ووفقا لبيان حكومي فإن 35% من الحرائق أصبحت تحت السيطرة، وتم إطفاء 20% منها.
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