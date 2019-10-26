دراجات لنقل الشوكولاته العضوية عبر أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في أحد أيام الربيع الرائعة، ينطلق سبعة دراجين إلى أحد متاجر التجارة العادلة في مدينة أولدنبورج، بشمال غرب ألمانيا، بعد أن وصلوا لتوهم إلى المحطة الأخيرة في رحلة قطعوا خلالها 700 كلم.

ويقول منظم الرحلة، ديتر هانيمان «أشعر بالرضا التام، فقد سار كل شيء بصورة رائعة».

وتبدو المجموعة كما لو كانت في عطلة عادية، حتى يبدأ أفرادها بفتح حقائبهم التي تحتوي على 75 كجم من الشوكولاته، بدلا من أن تحتوي على خيام وأدوات تخييم.

Advertisements

وتحمل جولة الدراجات اسم «رحلة الشوكولاته»، ويشارك بها هانيمان للمرة الثالثة.

وقبل ذلك بنحو أسبوعين، احتشد 130 من عشاق ركوب الدراجات، من ألمانيا والنمسا وسويسرا في العاصمة الهولندية أمستردام، لنقل حمولة قيمة، وهي عبارة عن شوكولاته عضوية، يتم إنتاجها وفقا لمعايير التجارة العادلة، من حبوب الكاكاو التي يتم تحويلها إلى ألواح شوكولاته. ونقل الكاكاو إلى أمستردام عن طريق سفن شراعية لا تصدر عنها انبعاثات ضارة.

وبعدما حمل الدراجون البضائع التي تم تصنيعها، انطلقت مجموعات عدة منهم في طريق العودة إلى وجهاتهم، حيث قطعت مجموعة مسافة 1300 كلم عائدة إلى العاصمة النمساوية فيينا. وتهدف المبادرة إلى تقديم مثال لمنتج يصنع عادة بكميات كبيرة.