إعادة صور قدماء المصريين الفنية إلى أجواء الأقصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تتأهب مدينة الأقصر المصرية لبدء عروض أوبرا عايدة بساحة معبد الملكة حتشبسوت فى البر الغربى بالمدينة، وتعيد هذه العروض للمصريين الكثير من صور الحياة التى عاشها أجدادهم القدماء، ومن بينها ممارسة قدماء المصريين الفنون بشتى صورها، من رسم ونحت وغناء ورقص وتمثيل.

وبدأ أول العروض الرسمية لأوبرا عايدة أمس، فيما يقام العرض الرسمى الثانى غدا، بعد غياب عروض عايدة عن معبد الملكة حتشبسوت طوال الـ22 عاما الماضية.

ويقدم عروض أوبرا عايدة فى معبد الملكة حتشبسوت 140 من المغنين والعازفين القادمين من الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطنى الأوكرانى، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، ويخرج العروض الألمانى مايكل شتورم.

وقال المدير العام لمركز الأقصر للتراث محمد عباس لوكالة الأنباء الألمانية: إن قدماء المصريين عرفوا الكثير من المظاهر التى تشهدها العروض الأوبرالية اليوم، ومن بينها الأناشيد والموسيقى والرقص، ومشاركة الرجال والنساء فى الرقص والإنشاد والغناء.