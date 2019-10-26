، ماجد عبدالله يسلِّم خميس العويران منزلاً.. والهلال يكرِّمه في الديربي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - سلَّم ماجد عبدالله، رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين، خميس العويران لاعب فريق الهلال والاتحاد السابق، الذي يرقد على سرير المرض، وحدة سكنية.
وكتب ماجد عبر حسابه في تويتر: "سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران، والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية، وكانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء اللاعبين، واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح للإسكان التنموي".
من جانبه، أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تكريم خميس العويران قبل انطلاقة مباراة الهلال والنصر التي ستقام مساء الغد.
وأشاد الهلال باللاعب الذي الخليج 365 له ارتداء قميص الهلال مشيرًا إلى أنه حقق 14 بطولة مع الفريق، ثمانٍ منها محلية، وست بطولات خارجية.
خميس العويران ماجد عبدالله ديربي الرياض الهلال النصر
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 11:59 PM
سلَّم ماجد عبدالله، رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين، خميس العويران لاعب فريق الهلال والاتحاد السابق، الذي يرقد على سرير المرض، وحدة سكنية.
وكتب ماجد عبر حسابه في تويتر: "سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران، والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية، وكانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء اللاعبين، واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح للإسكان التنموي".
من جانبه، أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تكريم خميس العويران قبل انطلاقة مباراة الهلال والنصر التي ستقام مساء الغد.
وأشاد الهلال باللاعب الذي الخليج 365 له ارتداء قميص الهلال مشيرًا إلى أنه حقق 14 بطولة مع الفريق، ثمانٍ منها محلية، وست بطولات خارجية.
، ماجد عبدالله يسلِّم خميس العويران منزلاً.. والهلال يكرِّمه في الديربي ،
المصدر : الخليج 365
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