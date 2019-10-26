الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب خلال موقع وزارة العمل

خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة ، وطريقة التأكد من صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي إلكترونياً تلقى اهتماماً بالغاً لدى العديد من مواطني المملكة، منذ بدأت السعودية مساعيها أن تتخذ إجراءات اقتصادية جادة، ويقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بها حراكاً رائعاً، إذ قاد إلى إصلاح منظومة سوق النفط وهيكل الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل في المملكة وعدم الاعتماد على النفط فقط، وذلك تحقيقا للرؤية المستقبلية واستتبع تلك الإجراءات التي تنفذها المملكة أن تأثرت فئات من الأسر والأفراد بتلك السياسات الجديدة، لذلك وضعت الحكومة السعودية مجموعة من التدابير الحمائية التي تهدف إلى مد مظلة الضمان والحماية الاجتماعية، ومن هذه التدابير برنامج المساعدة المقطوعة وهي مساعدة مالية لتحسين الظروف المعيشية وتحمل ومواجهة أعباء الإصلاحات الاقتصادية.

تعمل حكومة المملكة على تقديم خدمات تسهل على المواطنين ظروف حياتهم المعيشية وخاصةً للأشخاص ذوي الدخل المحدود، ومن بين الخدمات التي تقدمها الحكومة عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة للمستحقين لتلك الإعانة النقدية، ويمكن أيضاً تدشين خدمة استعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب، أو رقم السجل المدني.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

وضعت حكومة المملكة تسهيلات عديدة للفئات المستحقة للمساعدات النقدية ومنها المساعدة المقطوعة، عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن عن طريق هذا الرابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني أو برقم الطلب، إذ يجب الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها الدخول للصفحة التي يمكن من خلالها للاستعلام عن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

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صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

تنفيذاً لخطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل ورقم الطلب، يجب أولا الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم يكتب المستخدم رقم السجل المدني ورمز التحقق ويضغط على كلمة عرض المعلومات عن المقطوعه للشهر الجاري.

استعلام صرف المساعدة المقطوعة

تظهر للمستخدم جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري عن صرف مقطوعة الضمان برقم الطلب، ويمكن أيضاً لكل المستحقين الاتصال على الخط العاجل الخاص بخدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 19911 خدمة العملاء، وهو مخصص للرد على استفسارات وتساؤلات مستفيدي المقطوعة.