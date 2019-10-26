السعودية: راقصة منتقبة تشعل مواقع التواصل

أصدر النائب العام السعودي، اليوم السبت، قرارا بإلقاء القبض على فتاة أخلّت بآداب وشروط الذوق العام، بسبب رقصها‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأشعلت الشابة التي كانت ترتدي الزيَّ السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن وثَّق مقطع فيديو قيامها بالرقص.

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ويُظهر الفيديو الفتاة ترقص ب حماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.

وفي وقت سابق، أثارت أنباء تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام في موسم الرياض جدلًا واسعًا بين السعوديين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على جودة تجربة الضيوف في الفعاليات والأماكن المختلفة تزامنًا مع فعاليات وحفلات ومهرجانات مختلفة.

وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر" لأحد الأشخاص مرتديًا سترة كتب عليها "ضابط الذوق العام"، حيث تفاعل الكثيرون مع محتواها وارتفع منسوب التعليقات.