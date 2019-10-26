أظهرت صور ومقاطع فيديو جانباً من زيارة الأسر لأبنائها الطلاب المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية بخشم العان بالرياض. ووثقت الصور والمقاطع لحظات مؤثرة لالتقاء الطلاب المستجدين بوالديهم وإخوانهم وأخواتهم، تجسدت خلالها معاني الحب والشوق والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.

وقال أحد الطلاب المستجدين، إنه أمضى 35 يوماً من التدريب بالكلية، مضيفا أنه بعد 3 سنوات سيكون هو وزملاؤه دروعا رصينة للوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لقطات مؤثرة من زيارة الأسر لأبنائها المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.