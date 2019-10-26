بعد حريق شاحن الجوال.. الدفاع المدني يوجه إرشادات عن التوصيلات الكهربائية

أخمد الدفاع المدني في تبوك حريقاً اندلع في الدور الثاني بأحد المنازل، وأنقذ 5 محتجزين (امرأتين و3 أطفال)، وهم بصحة جيدة، واتضح أن السبب يعود إلى تماس كهربائي بشاحن جوال.

وأوضح الدفاع المدني عددا من الإرشادات تتعلق بالتوصيلات والتمديدات الكهربائية، يجب مراعاتها من أجل سلامتك، ومنها تجنب شراء الأدوات الكهربائية الرديئة، وعدم استخدامها بالقرب من المياه. وأضاف أنه يجب أيضا تجنب زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، وعدم مد التوصيلة الكهربائية أو الأسلاك تحت فراش النوم.

