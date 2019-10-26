تعرف على معيار استحقاق أفضلية المرور عند ملتقيات الطرق والتقاطعات

أوضحت الإدارة العامة للمرور شرط استحقاق السائق لأفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات حال عدم وجود لوحات منظمة لذلك. وأفادت بأن معيار استحقاق الأفضلية هو كون السائق متقدماً على غيره؛ فيستحق بذلك أفضلية المرور، ويجب على السائقين الآخرين الانتظار ومنحه أفضلية السير.

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