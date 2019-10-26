تذاكر الدخول إلى “الرياض بوليفارد” متاحة عبر الإنترنت اعتباراً من اليوم

أعلنت إدارة موسم الرياض أنه لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة “الرياض بوليفارد” عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض. وشهدت كل من منطقة “الرياض بوليفارد” و”رياض ونتر وندرلاند” و”المربع” و”الملز” و”واجهة الرياض” و”نبض الرياض” حضوراً كثيفاً من قبل الزوار، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق.
وسجلت منطقة “الرياض بوليفارد” عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي “واجهة الرياض” و”الملز” أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة “رياض ونتر وندرلاند”، وزار منطقة “نبض الرياض” أكثر من 15 ألف شخص، أما منطقة “المربع” فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص. وأوضحت إدارة موسم الرياض أن على الراغبين في الحصول على تذاكر الدخول إلى منطقة “الرياض بوليفارد”، اعتباراً من اليوم السبت، شراءها عبر الــرابــط .
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