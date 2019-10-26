صور: الحقيل يسلّم وحدات في مشروع “ربى جدة” ويشدد على المطورين سرعة الإنجاز

سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم السبت عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” في مشروع إسكان “ربى جدة”، الذي يوفّر 1248 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع. ويمتاز مشروع “ربى جدة” الذي يأتي من ضمن 8 مشاريع في المحافظة توفر أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، بموقعه المميز من الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة طريق مكة- جدة السريع.

ويشمل المشروع عدداً من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة. وعقب تسليم الوزير الوحدات للمستفيدين تفقّد المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقارين، وكذلك مخططات الأراضي المجانية، مشددّاً خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفّذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ وفقاً للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين.