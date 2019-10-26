النائب العام يوجه بإلقاء القبض على الفتاة الراقصة .. لهذا السبب؟

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. وجَّه النائب العام، مساء اليوم السبت، بإلقاء القبض على فتاة أخلّت بآداب وشروط الذوق العام، إثر قيامها بالرقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي. وأثارت الشابة بعباءتها السوداء ونقابها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وثَّق مقطع فيديو قيامها بالرقص.

ويُظهر الفيديو الفتاة ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.





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