الهلال يحارب السوق السوداء لتذاكر الديربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

سمحت إدارة الهلال ببيع 3 تذاكر لكل مشجع كحد أقصى لحضور مواجهة الفريق اليوم أمام نده التقليدي النصر في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر نقاط البيع بالمتاجر الالكترونية، سعيا للحد من انتشار السوق السوداء. كما عززت ذلك بتأخير طرح بيع التذاكر قبل اللقاء بـ24 ساعة.

من ناحية ثانية تواجد عضو مجلس الإدارة فهد المفرج وسكرتير الفريق فهد المديد باليابان لمعاينة ملعب سايتاما الذي يحل فيه الهلال ضيفا على أوراوا الياباني ضمن إياب نهائي أبطال آسيا في 24 نوفمبر المقبل، وكذلك معاينة ملعب التدريبات ومقر سكن البعثة.

من جانبها، بدأت جماهير أوراوا شن حرب نفسية على الهلال ومن خلفهم بعض لاعبي الفريق من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، كما حدث من لاعب الفريق ماكينو وزميله موراكي وهما يقللان من شأن الحارس عبدالله المعيوف بصور تعبيرية في أحد ممرات غرف الفندق.