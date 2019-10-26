سيدات أخضر الصالات ينشدن الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق في الكويت اليوم النسخة الأولى من مسابقة كرة الصالات النسائية في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 4 منتخبات وهي الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وتختتم البطولة في 30 أكتوبر الحالي.

ويعتمد المنتخب السعودي على اللاعبة منيرة الحمدان التي سبق لها اللعب بفريق سوبر سوكر البحريني وحققت معه لقب دوري خالد بن حمد لكرة الصالات 2019.

واستعد أخضر السيدات لكرة الصالات لهذه البطولة بالمشاركة في كأس العالم للأهداف المستدامة في الدنمارك وأمريكا، حيث وصل في المشاركة الأولى إلى الدور ربع النهائي، وفي الثانية بأمريكا حل ثانيا.