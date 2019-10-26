محمد بن مسعود - الدمام - دعتهم لتهدئة السرعة أو التوقف عن السير حتى زوال العائق دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة. وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.القوات الخاصة لأمن الطرق الحدود الشمالية أمن الطرق الأمن العام عرعر طريف أمطار 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 09:10 PM دعتهم لتهدئة السرعة أو التوقف عن السير حتى زوال العائق Advertisements "أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة "أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة. وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة. الكلمات المفتاحية ، "أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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