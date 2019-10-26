إغلاق 5 أندية نسائية مخالفة في الأحساء

2019-10-26

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت أمانة الأحساء ممثلة في القسم النسائي ببلدية المبرز 5 أندية رياضية صحية مخصصة للنساء، و 3 مراكز للحضانة دون حصولهم على تراخيص لممارسة أنشطتهم، وذلك خلال جولاتها الرقابية والشاملة على المنشآت النسائية، سعياً لتعزيز تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري، أن الأندية الرياضية التي جرى ضبطها تعمل في الخفاء داخل منشآت نسائية تجارية مثل مشاغل التجميل، وتمارس أنشطتها دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى تهيئة تلك المواقع للممارسة أنواع الرياضة ووضع أجهزة رياضية مختلفة، في برامج صحية متنوعة مثل الرجيم والشد واللياقة، دون تراخيص صحية وتجارية تخولهم في ممارسة مثل هذه الأعمال.

وأضاف المهندس الشهري أنه جرى تطبيق الأنظمة بحقهم بالإغلاق الفوري، وتطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشددا على أن مثل هذه الأنشطة تحتاج لتراخيص خاصة باعتبارها منشآت صحية وليس تجارية فقط، ويتطلب الأمر وجود كفاءات واشتراطات تطلبها جهات الاختصاص في الجهات الصحية الحكومية، داعياً كافة المواطنات والمقيمات بعدم التعاون مع تلك المراكز الغير مرخصة والإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المختلفة التي خصصتها الأمانة مثل هاتف البلاغات والطوارئ 940.