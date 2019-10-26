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أمن الطرق يحذر مستخدمي طرق الشمالية : تهدئة السرعة أو التوقف عن السير

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2019-10-26

أمن الطرق يحذر مستخدمي طرق الشمالية : تهدئة السرعة أو التوقف عن السير

بعد الأمطار الغزيرة اليوم

متابعات الخليج 365 - عرعر

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هطلت بعد عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من قرى شرق محافظة البرك، شملت الفيض، والقرمل، وفارعة الهاد، والجمة، والكد، والمديد، والبيض، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.




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