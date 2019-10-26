اللواء أحمد سعيد بن بريك يكشف سبب تأخير تحرير المناطق الجنوبية

لم تنم مدن ومحافظات الجنوب العربي الأيام الماضية بعد أن دوت في الأفاق إعلان المجتمعون في المدينة السعودية جدة على التوصل لإتفاق بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي يمثل القضية الجنوبية وبين الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث اعتبره البعض تتويجًا لنضالات الجنوبيين لإستعادة دولتهم مرة أخرى، هذا النضال الذي بدأ منذ عام 2001 مع الحراك السلمي الجنوبي، ليتبلور إلى مقاومة جنوبية ضد هجمات الحوثيين في الجنوب، ثم ظهور المجلس الإنتقالي الجنوبي كذراع سياسي للمقاومة ومنبر للمطالبة بحقوق الجنوب، ولذلك قامت "اليمن العربي" بإجراء حوار مع اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي ليكشف عن أسرار الإتفاق ويجيب عن الأسئلة والقضايا المحيرة للشارع الجنوبي ومنها مصير مخرجات الحوار الوطني وإحتلال ميليشيات الإصلاح لمحافظة شبوة وحضرموت، وإلى نص الحوار:

◄كيف ترى مخرجات حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والشرعية؟

تعتبر مكسب علي طريق انجاز اسحقاقات ابناء الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي، حيث اجتاز المجلس الإنتقالي الجنوبي مرحلة صعبة أصبحت قواته قوات شرعية ولا يستطيع أحد أن يصفها بميليشيات، وسيكون إختيار الوزراء بموافقته لأنه أصبح جزء من الشرعية، وإشراكه في أي مفاوضات أممية لأنه يمثل القضية الجنوبية ولا أحد غيره.

◄هل تقضي المخرجات الجديدة لاتفاق جدة بإخراج ميليشيات الإخوان المتمثلة في حزب الاصلاح من شبوة وحضرموت

بالطبع سيخرجون من الجنوب كله، حيث نصت الإتفاقية على بند. رئيسي فيها وهو انسحاب جميع القوات الشمالية من الجنوب وتوجيهها لجبهات القتال مع الحوثيين، على أن تتولى القوات الجنوبية ممثلة في النخب والأحزمة تأمين المحافظات الجنوبية

◄هل تعتبر اتفاقية جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية بديلا عن مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث

كانت أحد نقاط خلافنا هو الاعتراف بالمرجعيات الثلاث، وقلنا أنها ماتت موتأ سريريا منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، وظهور قوى جديدة على الساحة مثل الحراك الجنوبي والحرس الجمهوري برئاسة طارق عبد الله صالح، وهي قوى ضحت وقدمت شهداء على عكس قوى الاخوان المسلمين التي انضمت تحت لواء الشرعية

◄هل يعتبر اتفاق جدة خطوة أولى نحو اعتراف دولي بالقضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب

سيكون ضامن للحوار الحالي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول التحالف العربي مثل مصر والسودان، وهو بداية الاعتراف الدولي بالجنوب العربي، ونحن اشترطنا ذلك بسبب أن حزب الاصلاح بعد الوحدة كان أي اتفاق للجنوب أو لترتيب البيت الداخلي يقوم بنقضه عن طريق اختلاق الأسباب وشن حرب

◄المحافظات الجنوبية المحررة تعاني من نقص الخدمات وإهمال حكومة الشرعية، هل أوجد الاتفاق الأخير حل لتلك المشكلة؟

يعتبر أحد البنود الهامة في الاتفاق الجديد هو اشتراك المجلس الانتقالي في لجان مكافحة الفساد مما يمكنها من اختيار الكوادر الكفئة في محافظات الجنوب واستبعاد القيادات الفاسدة، مما سيوصل الخدمات للمواطن الجنوبي

◄ثارت في الفترة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات في محافظة حضرموت من أجل أن تعود للمحافظة جزء من عائدات النفط المستخرج من أرضها؟فهل ناقشتم ذلك مع الشرعية؟

هذا كان بسبب الفساد الذي انشئته جماعة الاخوان، ولكن باشتراك المجلس الجنوبي في اللجنتين الاقتصادية والأمنية ستحل مشكلة محافظة حضرموت وساتخذ حصتها من مواردها

◄بعد هذا الإنتصار الأخير هل توجهون رسالة للشعب الجنوبي؟

رسالتي أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ في تنفيذ الاستحقاقات التي انشئ من أجلها وهي خطوة في إطار الاعتراف الدولي والإقليمي بالقضية الجنوبية ونحن صامدون لتحقيق الأهداف حتى استعادة دولة الجنوب

◄ما سبب تأخير تحرير المناطق الجنوبية المحتل من الحوثيين كمنطقة مكيراس؟

كان هناك فيتو من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها اليمني حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد تحرير بعض المناطق الجنوبية التي يحتلها الحوثيين مثل مكيراسفي القيادة المشتركة وعند التحالف الدولي من أجل البقاء على خط رجعة بين كل من جماعة الإخوان والحوثيين، وان ياتوا في لحظة ما ويتلقون فيما بينهم ضد الجنوب

نفذتم العمليات الأخيرة ضد الحوثيين بدون غطاء جوي بسبب القيادات الإصلاحية فهل حدثت خيانات من الإخوان ضد الجنوبيين على الجبهة؟

الدليل هو نجاح جميع الهجمات الأخيرة التي نفذتها القوات الجنوبية دون الاستعانة بالغطاء الجوي لأن جماعة الإخوان ومنسوبيها كانوا يبلغون الحوثيين بوجهة الضربة واين ستتجه القوات الرئيسية للهجوم فتساعد قوات الحوثيين فكانوا ينقلون تفاصيل الهجمة للحوثيين

◄هل ستتم محاسبة بعض الوزراء الذين أجرموا في حق الجنوب مثل الميسري والجبواني؟ أم نص الإتفاق الأخير على عدم ملاحقتهم؟

كانت أحد البنود التي رفضناها هو وجود حماية أو حصانة لجهات معينة من الملاحقة القضائية ولكن لم نحدد اسماء بعينها لمحاسبتها وتركنا الأمر للجان مكافحة الفاسدين لمحاسبة هؤلاء الذين اجرموا في حق الجنوب

◄هل سيكون للإخوان المسلمين نصيب من الحكومة القادمة؟

لن نشارك في حكومة يكون فيها وجود لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها حزب الإصلاح، ولن يكون لهم وجود في الحكومة القادمة

◄ ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها لجمهورية مصر العربية؟

نحن نقدر حكومة مصر وندعمها في حربها ضد الإرهاب ونتضامن معها ٥ي مكافحته سواء في مصر أو في اليمن

◄ما هي رسالتك للمجتمع الدولي؟

نحن نعلم أهمية الجنوب والأهمية الاستراتيجية لاراضيناة ونجحنا في منع التمدد الصفوي الإيراني تجاه أراضينا وان يكون لهم دور على مضيق باب المندب، والذي تمثله جماعة الحوثيين واطماعها في مياهها.

اللواء أحمد سعيد بن بريك لــ "اليمن العربي": لن يشارك الإخوان المسلمين في الحكومة المقبلة

لم تنم مدن ومحافظات الجنوب العربي الأيام الماضية بعد أن دوت في الأفاق إعلان المجتمعون في المدينة السعودية جدة على التوصل لإتفاق بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي يمثل القضية الجنوبية وبين الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث اعتبره البعض تتويجًا لنضالات الجنوبيين لإستعادة دولتهم مرة أخرى، هذا النضال الذي بدأ منذ عام 2001 مع الحراك السلمي الجنوبي، ليتبلور إلى مقاومة جنوبية ضد هجمات الحوثيين في الجنوب، ثم ظهور المجلس الإنتقالي الجنوبي كذراع سياسي للمقاومة ومنبر للمطالبة بحقوق الجنوب، ولذلك قامت "اليمن العربي" بإجراء حوار مع اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي ليكشف عن أسرار الإتفاق ويجيب عن الأسئلة والقضايا المحيرة للشارع الجنوبي ومنها مصير مخرجات الحوار الوطني وإحتلال ميليشيات الإصلاح لمحافظة شبوة وحضرموت، وإلى نص الحوار:

◄كيف ترى مخرجات حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والشرعية؟

تعتبر مكسب علي طريق انجاز اسحقاقات ابناء الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي، حيث اجتاز المجلس الإنتقالي الجنوبي مرحلة صعبة أصبحت قواته قوات شرعية ولا يستطيع أحد أن يصفها بميليشيات، وسيكون إختيار الوزراء بموافقته لأنه أصبح جزء من الشرعية، وإشراكه في أي مفاوضات أممية لأنه يمثل القضية الجنوبية ولا أحد غيره.

◄هل تقضي المخرجات الجديدة لاتفاق جدة بإخراج ميليشيات الإخوان المتمثلة في حزب الاصلاح من شبوة وحضرموت

بالطبع سيخرجون من الجنوب كله، حيث نصت الإتفاقية على بند. رئيسي فيها وهو انسحاب جميع القوات الشمالية من الجنوب وتوجيهها لجبهات القتال مع الحوثيين، على أن تتولى القوات الجنوبية ممثلة في النخب والأحزمة تأمين المحافظات الجنوبية

◄هل تعتبر اتفاقية جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية بديلا عن مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث

كانت أحد نقاط خلافنا هو الاعتراف بالمرجعيات الثلاث، وقلنا أنها ماتت موتأ سريريا منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، وظهور قوى جديدة على الساحة مثل الحراك الجنوبي والحرس الجمهوري برئاسة طارق عبد الله صالح، وهي قوى ضحت وقدمت شهداء على عكس قوى الاخوان المسلمين التي انضمت تحت لواء الشرعية

◄هل يعتبر اتفاق جدة خطوة أولى نحو اعتراف دولي بالقضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب

سيكون ضامن للحوار الحالي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول التحالف العربي مثل مصر والسودان، وهو بداية الاعتراف الدولي بالجنوب العربي، ونحن اشترطنا ذلك بسبب أن حزب الاصلاح بعد الوحدة كان أي اتفاق للجنوب أو لترتيب البيت الداخلي يقوم بنقضه عن طريق اختلاق الأسباب وشن حرب

◄المحافظات الجنوبية المحررة تعاني من نقص الخدمات وإهمال حكومة الشرعية، هل أوجد الاتفاق الأخير حل لتلك المشكلة؟

يعتبر أحد البنود الهامة في الاتفاق الجديد هو اشتراك المجلس الانتقالي في لجان مكافحة الفساد مما يمكنها من اختيار الكوادر الكفئة في محافظات الجنوب واستبعاد القيادات الفاسدة، مما سيوصل الخدمات للمواطن الجنوبي

◄ثارت في الفترة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات في محافظة حضرموت من أجل أن تعود للمحافظة جزء من عائدات النفط المستخرج من أرضها؟فهل ناقشتم ذلك مع الشرعية؟

هذا كان بسبب الفساد الذي انشئته جماعة الاخوان، ولكن باشتراك المجلس الجنوبي في اللجنتين الاقتصادية والأمنية ستحل مشكلة محافظة حضرموت وساتخذ حصتها من مواردها

◄بعد هذا الإنتصار الأخير هل توجهون رسالة للشعب الجنوبي؟

Advertisements

رسالتي أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ في تنفيذ الاستحقاقات التي انشئ من أجلها وهي خطوة في إطار الاعتراف الدولي والإقليمي بالقضية الجنوبية ونحن صامدون لتحقيق الأهداف حتى استعادة دولة الجنوب

◄ما سبب تأخير تحرير المناطق الجنوبية المحتل من الحوثيين كمنطقة مكيراس؟

كان هناك فيتو من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها اليمني حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد تحرير بعض المناطق الجنوبية التي يحتلها الحوثيين مثل مكيراسفي القيادة المشتركة وعند التحالف الدولي من أجل البقاء على خط رجعة بين كل من جماعة الإخوان والحوثيين، وان ياتوا في لحظة ما ويتلقون فيما بينهم ضد الجنوب

نفذتم العمليات الأخيرة ضد الحوثيين بدون غطاء جوي بسبب القيادات الإصلاحية فهل حدثت خيانات من الإخوان ضد الجنوبيين على الجبهة؟

الدليل هو نجاح جميع الهجمات الأخيرة التي نفذتها القوات الجنوبية دون الاستعانة بالغطاء الجوي لأن جماعة الإخوان ومنسوبيها كانوا يبلغون الحوثيين بوجهة الضربة واين ستتجه القوات الرئيسية للهجوم فتساعد قوات الحوثيين فكانوا ينقلون تفاصيل الهجمة للحوثيين

◄هل ستتم محاسبة بعض الوزراء الذين أجرموا في حق الجنوب مثل الميسري والجبواني؟ أم نص الإتفاق الأخير على عدم ملاحقتهم؟

كانت أحد البنود التي رفضناها هو وجود حماية أو حصانة لجهات معينة من الملاحقة القضائية ولكن لم نحدد اسماء بعينها لمحاسبتها وتركنا الأمر للجان مكافحة الفاسدين لمحاسبة هؤلاء الذين اجرموا في حق الجنوب

◄هل سيكون للإخوان المسلمين نصيب من الحكومة القادمة؟

لن نشارك في حكومة يكون فيها وجود لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها حزب الإصلاح، ولن يكون لهم وجود في الحكومة القادمة

◄ ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها لجمهورية مصر العربية؟

نحن نقدر حكومة مصر وندعمها في حربها ضد الإرهاب ونتضامن معها ٥ي مكافحته سواء في مصر أو في اليمن

◄ما هي رسالتك للمجتمع الدولي؟

نحن نعلم أهمية الجنوب والأهمية الاستراتيجية لاراضيناة ونجحنا في منع التمدد الصفوي الإيراني تجاه أراضينا وان يكون لهم دور على مضيق باب المندب، والذي تمثله جماعة الحوثيين واطماعها في مياهها.

اللواء أحمد سعيد بن بريك لــ "اليمن العربي": لن يشارك الإخوان المسلمين في الحكومة المقبلة

لم تنم مدن ومحافظات الجنوب العربي الأيام الماضية بعد أن دوت في الأفاق إعلان المجتمعون في المدينة السعودية جدة على التوصل لإتفاق بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي يمثل القضية الجنوبية وبين الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث اعتبره البعض تتويجًا لنضالات الجنوبيين لإستعادة دولتهم مرة أخرى، هذا النضال الذي بدأ منذ عام 2001 مع الحراك السلمي الجنوبي، ليتبلور إلى مقاومة جنوبية ضد هجمات الحوثيين في الجنوب، ثم ظهور المجلس الإنتقالي الجنوبي كذراع سياسي للمقاومة ومنبر للمطالبة بحقوق الجنوب، ولذلك قامت "اليمن العربي" بإجراء حوار مع اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي ليكشف عن أسرار الإتفاق ويجيب عن الأسئلة والقضايا المحيرة للشارع الجنوبي ومنها مصير مخرجات الحوار الوطني وإحتلال ميليشيات الإصلاح لمحافظة شبوة وحضرموت، وإلى نص الحوار:

◄كيف ترى مخرجات حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والشرعية؟

تعتبر مكسب علي طريق انجاز اسحقاقات ابناء الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي، حيث اجتاز المجلس الإنتقالي الجنوبي مرحلة صعبة أصبحت قواته قوات شرعية ولا يستطيع أحد أن يصفها بميليشيات، وسيكون إختيار الوزراء بموافقته لأنه أصبح جزء من الشرعية، وإشراكه في أي مفاوضات أممية لأنه يمثل القضية الجنوبية ولا أحد غيره.

◄هل تقضي المخرجات الجديدة لاتفاق جدة بإخراج ميليشيات الإخوان المتمثلة في حزب الاصلاح من شبوة وحضرموت

بالطبع سيخرجون من الجنوب كله، حيث نصت الإتفاقية على بند. رئيسي فيها وهو انسحاب جميع القوات الشمالية من الجنوب وتوجيهها لجبهات القتال مع الحوثيين، على أن تتولى القوات الجنوبية ممثلة في النخب والأحزمة تأمين المحافظات الجنوبية

◄هل تعتبر اتفاقية جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية بديلا عن مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث

كانت أحد نقاط خلافنا هو الاعتراف بالمرجعيات الثلاث، وقلنا أنها ماتت موتأ سريريا منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، وظهور قوى جديدة على الساحة مثل الحراك الجنوبي والحرس الجمهوري برئاسة طارق عبد الله صالح، وهي قوى ضحت وقدمت شهداء على عكس قوى الاخوان المسلمين التي انضمت تحت لواء الشرعية

◄هل يعتبر اتفاق جدة خطوة أولى نحو اعتراف دولي بالقضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب

سيكون ضامن للحوار الحالي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول التحالف العربي مثل مصر والسودان، وهو بداية الاعتراف الدولي بالجنوب العربي، ونحن اشترطنا ذلك بسبب أن حزب الاصلاح بعد الوحدة كان أي اتفاق للجنوب أو لترتيب البيت الداخلي يقوم بنقضه عن طريق اختلاق الأسباب وشن حرب

◄المحافظات الجنوبية المحررة تعاني من نقص الخدمات وإهمال حكومة الشرعية، هل أوجد الاتفاق الأخير حل لتلك المشكلة؟

يعتبر أحد البنود الهامة في الاتفاق الجديد هو اشتراك المجلس الانتقالي في لجان مكافحة الفساد مما يمكنها من اختيار الكوادر الكفئة في محافظات الجنوب واستبعاد القيادات الفاسدة، مما سيوصل الخدمات للمواطن الجنوبي

◄ثارت في الفترة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات في محافظة حضرموت من أجل أن تعود للمحافظة جزء من عائدات النفط المستخرج من أرضها؟فهل ناقشتم ذلك مع الشرعية؟

هذا كان بسبب الفساد الذي انشئته جماعة الاخوان، ولكن باشتراك المجلس الجنوبي في اللجنتين الاقتصادية والأمنية ستحل مشكلة محافظة حضرموت وساتخذ حصتها من مواردها

◄بعد هذا الإنتصار الأخير هل توجهون رسالة للشعب الجنوبي؟

رسالتي أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ في تنفيذ الاستحقاقات التي انشئ من أجلها وهي خطوة في إطار الاعتراف الدولي والإقليمي بالقضية الجنوبية ونحن صامدون لتحقيق الأهداف حتى استعادة دولة الجنوب

◄ما سبب تأخير تحرير المناطق الجنوبية المحتل من الحوثيين كمنطقة مكيراس؟

كان هناك فيتو من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها اليمني حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد تحرير بعض المناطق الجنوبية التي يحتلها الحوثيين مثل مكيراسفي القيادة المشتركة وعند التحالف الدولي من أجل البقاء على خط رجعة بين كل من جماعة الإخوان والحوثيين، وان ياتوا في لحظة ما ويتلقون فيما بينهم ضد الجنوب

نفذتم العمليات الأخيرة ضد الحوثيين بدون غطاء جوي بسبب القيادات الإصلاحية فهل حدثت خيانات من الإخوان ضد الجنوبيين على الجبهة؟

الدليل هو نجاح جميع الهجمات الأخيرة التي نفذتها القوات الجنوبية دون الاستعانة بالغطاء الجوي لأن جماعة الإخوان ومنسوبيها كانوا يبلغون الحوثيين بوجهة الضربة واين ستتجه القوات الرئيسية للهجوم فتساعد قوات الحوثيين فكانوا ينقلون تفاصيل الهجمة للحوثيين

◄هل ستتم محاسبة بعض الوزراء الذين أجرموا في حق الجنوب مثل الميسري والجبواني؟ أم نص الإتفاق الأخير على عدم ملاحقتهم؟

كانت أحد البنود التي رفضناها هو وجود حماية أو حصانة لجهات معينة من الملاحقة القضائية ولكن لم نحدد اسماء بعينها لمحاسبتها وتركنا الأمر للجان مكافحة الفاسدين لمحاسبة هؤلاء الذين اجرموا في حق الجنوب

◄هل سيكون للإخوان المسلمين نصيب من الحكومة القادمة؟

لن نشارك في حكومة يكون فيها وجود لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها حزب الإصلاح، ولن يكون لهم وجود في الحكومة القادمة

◄ ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها لجمهورية مصر العربية؟

نحن نقدر حكومة مصر وندعمها في حربها ضد الإرهاب ونتضامن معها ٥ي مكافحته سواء في مصر أو في اليمن

◄ما هي رسالتك للمجتمع الدولي؟

نحن نعلم أهمية الجنوب والأهمية الاستراتيجية لاراضيناة ونجحنا في منع التمدد الصفوي الإيراني تجاه أراضينا وان يكون لهم دور على مضيق باب المندب، والذي تمثله جماعة الحوثيين واطماعها في مياهها.

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