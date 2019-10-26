عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2…

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية ، للأسبوع الخامس على التوالي تتواصل في جميع فروع بنده في المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 41 عام من النجاح والتالق في عالم تجارة البيع بالتجزئة، ومفاجأة عروض هذا الأسبوع خصومات على أسعار السلع المطروحة للبيع تصل إلى 50% وذلك من 25 صفر ولغاية 2 ربيع الاول 1441هـ او حتى نفاذ الكمية، فكما عودت بنده وهايبر بنده عملائها كل أسبوع تكون أسعارها منافسة وتخفيضاتها مذهلة للتناسب مع دخل كل فئات المجتمع، شاملة العديد من المنتجات والسلع التي تتطلبها الأسرة، وفي هذه المقالة نعرض صور مجلة بنده وهايبر بنده لعروض هذا الأسبوع .

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

خصومات تصل حتى 50% في عروض بنده وهايبر بنده

تضمنت عروض بنده وهايبر بنده لهذا الأسبوع مجموعة واسعة من السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون وأحدث الموبايلات وإكسسواراتها، ومختلف مستلزمات العائلة، وفيما يلي صور العروض:

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

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عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية