اخبار السعوديه

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/58
  • 2/58
  • 3/58
  • 4/58
  • 5/58
  • 6/58
  • 7/58
  • 8/58
  • 9/58
  • 10/58
  • 11/58
  • 12/58
  • 13/58
  • 14/58
  • 15/58
  • 16/58
  • 17/58
  • 18/58
  • 19/58
  • 20/58
  • 21/58
  • 22/58
  • 23/58
  • 24/58
  • 25/58
  • 26/58
  • 27/58
  • 28/58
  • 29/58
  • 30/58
  • 31/58
  • 32/58
  • 33/58
  • 34/58
  • 35/58
  • 36/58
  • 37/58
  • 38/58
  • 39/58
  • 40/58
  • 41/58
  • 42/58
  • 43/58
  • 44/58
  • 45/58
  • 46/58
  • 47/58
  • 48/58
  • 49/58
  • 50/58
  • 51/58
  • 52/58
  • 53/58
  • 54/58
  • 55/58
  • 56/58
  • 57/58
  • 58/58

Advertisements

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية ، للأسبوع الخامس على التوالي تتواصل في جميع فروع بنده في المملكة العربية بمناسبة مرور 41 عام من النجاح والتالق في عالم تجارة البيع بالتجزئة، ومفاجأة عروض هذا الأسبوع خصومات على أسعار السلع المطروحة للبيع تصل إلى 50% وذلك من 25 صفر ولغاية 2 ربيع الاول 1441هـ او حتى نفاذ الكمية، فكما عودت بنده وهايبر بنده عملائها كل أسبوع تكون أسعارها منافسة وتخفيضاتها مذهلة للتناسب مع دخل كل فئات المجتمع، شاملة العديد من المنتجات والسلع التي تتطلبها الأسرة، وفي هذه المقالة نعرض صور مجلة بنده وهايبر بنده لعروض هذا الأسبوع .

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 1 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

خصومات تصل حتى 50%  في عروض بنده وهايبر بنده

تضمنت عروض بنده وهايبر بنده لهذا الأسبوع مجموعة واسعة من السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون وأحدث الموبايلات وإكسسواراتها، ومختلف مستلزمات العائلة، وفيما يلي صور العروض:

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 2 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 3 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 4 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 5 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 6 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 7 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 8 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 9 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 10 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 11 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 12 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 13 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 14 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 15 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 16 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 17 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 18 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 19 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 20 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 21 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 22 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 23 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 24 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 25 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 26 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 27 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 28 25/10/2019 - 10:55 م

Advertisements
عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 29 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 30 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 31 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 32 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 33 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 34 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 35 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 36 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 37 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 38 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 39 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 40 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 41 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 42 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 43 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 44 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 45 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 46 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على المنظفات ومستلزمات أفراد العائلة

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 47 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 48 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 49 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 50 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 51 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 52 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 53 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 54 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 55 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 56 25/10/2019 - 10:55 م

عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية .. خصومات تصل لـ50% من 25 صفر حتى 2 ربيع الاول 1441هـ 57 25/10/2019 - 10:55 م

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا