بلومبرج: إردوغان خائف من إغضاب ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

بعد أن أبرم اتفاقين متتاليين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، أضحى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يفكر مليا فى الوقت الراهن في ما يجب عمله إذا لم تغادر القوات الكردية السورية بلدة كوباني الحدودية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه بعد اتفاق إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إبعاد القوات الكردية، التي تخلت عنها الولايات المتحدة، من منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «إن الوحدات الكردية ستبقى وجها لوجه في مواجهة القوات المسلحة التركية إذا لم تمتثل»، وأضاف بيسكوف: إن حرس الحدود السوري وشرطتنا العسكرية لن يقفا بينهما». وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده لتركيا أمس الأول، بفرض عقوبات واسعة النطاق إذا تجاوز جيشها ما هو متفق عليه في منطقة العمليات بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.