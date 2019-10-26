نظام الأسد يشن حملة اعتقالات للاجئين الفلسطينيين بدمشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان أن نظام الأسد في سوريا شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات السورية جنوب دمشق.

وأفادت هيئة فلسطيني سوريا للإغاثة والتنمية في بيان أمس بأن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية اعتقلت عددا من النازحين الفلسطينيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.

بدوره أشار موقع «شبكة صوت العاصمة الإعلامي» إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد شنت خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت أكثر من 35 شابا سوريا وفلسطينيا جنوب دمشق.

وأضاف أن دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن العسكري التابعة لنظام الأسد، مدعومة بوحدات عسكرية، نفذت حملة دهم كبيرة استهدفت المساجد وعشرات المنازل والمحال التجارية في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.