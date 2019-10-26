رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يترشح للرئاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

تقدم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمجيد تبون، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وانضم تبون الذي شغل مناصب عدة عليا آخرها رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، إلى قائمة المترشحين للاستحقاق الرئاسي التي تضم حتى الآن كلا من عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري الذي يرجح رفض ملفه لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.

وانتهت مساء أمس المهلة القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.