شركة ترمب تبيع فندقها في واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس بأن شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس حاليا بيع حق انتفاع فندقها في واشنطن، وسط مخاوف أخلاقية من استفادة أسرته من العقار. وأدى استمرار امتلاك الرئيس للمنظمة التي تدير فندق ترمب الدولي في واشنطن العاصمة، وغيرها من الممتلكات، منذ توليه منصبه إلى عديد من الدعاوى القضائية التي تزعم أنه ينتهك شرط المكافآت في الدستور من خلال الاستفادة من زيارات المسؤولين الأجانب إلى الفندق.

على صعيد آخر، أمرت محكمة أمريكية أمس الأول أن تسلم وزارة العدل اللجنة القضائية المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي التقرير المنقح للمحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016. وحددت القاضية الفيدرالية بيرلي هول في واشنطن مهلة للوزارة حتى الأربعاء المقبل.