الإعدام لمتهم في قضية خلية الوراق المصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

قضت محكمة مصرية أمس، بإعدام متهم وسجن آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الوراق». ووفق موقع بوابة الأهرام عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمس، متهما بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهما 2000 جنيه لكل منهما، وقضت المحكمة بالبراءة لمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما عدة منها «حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين «اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلا».