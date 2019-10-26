الانقلابيون ينهبون تموين برنامج الغذاء العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية، بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن عددا من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم تسلمهم أي مخصصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلاميا قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.
وطالب الإرياني برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وتقييم أداء المنظمات «الوسيطة» التي تخضع في الغالب لسيطرة الميليشيات، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأداء والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
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