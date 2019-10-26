تطبيق وثيقة تأمين المباني الإنشائية 20 ديسمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز، اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها في 20 ديسمبر 2019.

وأوضح خلال ورشة عمل متخصصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية، أن الوثيقة تهدف لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.

وقال إن الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ»شهادة الأشغال»، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصة «بلدي»، مبينا قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرة.

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وذكر الجماز، أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافة إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصة واحدة ومعتمدة وميسرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.

الأهداف:

حماية حقوق المستفيدين

ضمان الممتلكات والمنشآت ومحتوياتها

الحماية من الكوارث الطبيعية والعواصف

تغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية.

وثيقة تأمين المباني الإنشائية

التفعيل 20 ديسمبر 2019