روسيا: الاسترجاع السريع للإنتاج يبرز احترافية وموثوقية المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت روسيا تعاونها الوثيق مع السعودية و«أوبك+» للمحافظة على استقرار سوق النفط. وقالت وزارة الطاقة الروسية إنها تواصل التعاون مع السعودية وأوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك لتحسين استقرار السوق والقدرة على التنبؤ به.

وأضافت الوزارة أن «الاسترجاع السريع للطاقة الإنتاجية في السعودية بعد هجمات الطائرات المسيرة يبرز مجددا احترافية وموثوقية أكبر المنتجين في الصناعة».

وتابعت أن «روسيا تواصل التعاون النشط مع السعودية وشركاء (أوبك+) من أجل تحسين استقرار السوق والقدرة على التنبؤ به».

ويعرف تحالف «أوبك+» بأنه تحالف لأعضاء أوبك ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وتطبق دول هذا التحالف منذ يناير الماضي اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم السوق. وينتهي الاتفاق في مارس 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل.

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ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أخيرا أن منظمة أوبك وحلفاءها يدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام في اجتماع ديسمبر، في حال لم تستطع إقناع باقي الدول بالالتزام بالخفض الحالي بنسبة 100%، وسط مخاوف من نمو ضعيف للطلب في 2020.

وأوضحت «رويترز» أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تريد التركيز أولا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات. وفشل بعض أعضاء أوبك مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.

وتخفض السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لتحقيق الاستقرار في السوق والحيلولة دون تراجع الأسعار. ويقل إنتاج السعودية نحو 300 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف لها، وهي بذلك تتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.

وقال مصدر في أوبك «السعوديون يرغبون في منع أسعار النفط من الانخفاض، لكنهم يرغبون الآن في حمل دول مثل نيجيريا والعراق على الوصول بنسبة الامتثال إلى 100% أولا كما تعهدوا. في ديسمبر سندرس ما إذا كنا نحتاج لمزيد من التخفيضات للعام المقبل، لكن الوقت مبكرا الآن. ستزداد الأمور وضوحا في نوفمبر المقبل».

وتظهر أرقام أوبك تراجعا في الطلب على خام المنظمة العام المقبل وزيادة في المعروض من منافسين مثل الولايات المتحدة. وكانت أوبك قالت في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط: إن الطلب العالمي على خامها سيبلغ 29.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض 1.2 مليون برميل يوميا عن 2019.