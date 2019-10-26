تخصيص 28 مليون م2 من الأراضي لجهات حكومية بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران خصصت أمانة منطقة نجران مساحة 28.081.008 م2 من الأراضي داخل النطاق العمراني بنجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لمصلحة جهات حكومية عدة بالمنطقة. وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد عيبان أن قرارات تخصيص الأراضي، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتدادا لما شرعت الأمانة في تخصيصه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية، مؤكدا أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك. أبرز الأراضي المخصصة: 6 قطع لوزارة العدل بنجران بمساحة 88.308 م2

قطعة أرض بنجران بمساحة 382.891 م2

5 قطع لمصلحة وزارة الدفاع بخباش بمساحة 80.000 م2

قطعتا أرض لوزارة الإسكان بنجران بمساحة 23.285.942 م2

45 قطعة ما بين مساجد وسكن إمام ومؤذن بشرورة بمساحة 131.617 م2

59 قطعة أرض لمصلحة وزارة التعليم لإقامة مدارس للبنين والبنات بنجران بمساحة 454.708 م2

قطعة أرض لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «البريد السعودي» بنجران بمساحة 2.499 م2



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