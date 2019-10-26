إغلاق وإنذار محلات مخالفة بالبدع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت بلدية محافظة البدع عددا من المحلات خلال جولاتها الرقابية، التي نفذتها على المحلات والمطاعم في المحافظة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد السعيد، أن الجولات الرقابية شملت تنفيذ 28 جولة أسفرت عن إغلاق 6 محلات مخالفة وإنذار 17 محلا، فيما جرى مصادرة نحو 230 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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