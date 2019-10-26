دورة عن مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب تنظم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بنادي الحي في مدرسة محمد بن القاسم بحي الغيل اليوم، دورة «مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي». وتستهدف الدورة التي تستمر يومين طلاب التعليم العام لتعريفهم بطريقة الحصول على التأثير الإيجابي وتحريك الدوافع النفسية لدى الآخرين وأقوى الشخصيات المؤثرة.



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