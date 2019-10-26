اندلاع حريق بمدارس أهلية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة اندلع حريق مساء أمس الأول في مدارس أهلية في حي الفيحاء بجدة. وعلمت «مكة» أن فرق الدفاع المدني باشرت الحريق، وتمت السيطرة عليه لمحدوديته دون وقوع إصابات. يذكر أن مصدر تصاعد الدخان والحريق جاء من غرفة متخذة لتخزين الأجهزة الكهربائية في الساحة الخارجية من ارتداد المدرسة.



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