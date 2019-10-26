بلدي جدة يطالب بتشديد الرقابة على المنتجات البلاستيكية في الاستخدامات الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش المجلس البلدي بجدة خلال جلسته برئاسة عبدالله المحمدي وحضور الأعضاء آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دور المجلس للمشاركة في صناعة قرارات أمانة المحافظة تفعيلا لصوت المواطن وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، وكذلك تطوير آلية تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين، وفرز أولويات مشاريع الأمانة وعرضها على المجلس للاطلاع عليها ودراستها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وإبداء المرئيات بخصوصها.

كما اطلع خلال الجلسة على العرض المقدم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، حيث قرر المجلس مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في جميع الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، حفاظا على الصحة العامة والمتمثلة في خطرها على الإنسان والبيئة معا.

واطلع المجلس على ما عرضه عضو المجلس كمال الحميدي بخصوص إنشاء جسر مشاة بحي النزهة 1و2، حيث يعاني سكان الحي من خطورة عبور أبنائهم من وإلى المدارس مما يعرضهم لحوادث الدهس، حيث جرى تطوير نهاية شارع الملك فهد (الستين) شمالا وأصبح محورا رئيسا عبارة عن 6 مسارات وعرض 60 مترا الأمر الذي أدى إلى خطورة عبور المشاة، حيث وافق المجلس على رفع الطلب إلى الأمانة من أجل دراسته لتحديد الموقع المناسب لتنفيذ جسر المشاة في حال عدم ملائمة الموقع المقترح على الخريطة المرفقة في العرض.