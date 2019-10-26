إنقاذ 4 بحارة تعرض قاربهم لحريق في البحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية أمس الأول، من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية الهندية تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهد أفرادها قارب نزهة يحترق في عرض البحر، شمال شرق مركز منيفة على بعد نحو ثمانية أميال بحرية، وعلى متنها أربعة أشخاص يطلبون المساعدة.

وأضاف «على الفور تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وإخلاء طاقم القارب بالكامل، وبجهود مشتركة تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية دون وقوع أي إصابات، وجميع أفراد طاقم القارب بصحة جيدة».