40 موقعا لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين الدينية والثقافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة
حدد برنامج خدمة ضيوف الرحمن 40 موقعا ذا أولوية تنطوي على إمكانات مهمة لجذب المزيد من الحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم الدينية والروحية منها (غار حراء، جبل ثور، بئر طوى) وأشارت معلومات لـ «مكة» أن البرنامج نظم ورشة عمل في 12 سبتمبر الماضي، دعا فيها عددا من الجهات الحكومية منها وزارة الثقافة وهيئة تطوير المدينة وهيئة السياحة، إضافة إلى القطاع الأهلي والذي يضم مزيجا من الباحثين والمهتمين بالتراث الإسلامي ورجال أعمال، بهدف مساعدة البرنامج في إثراء التجربة الدينية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.
وأضافت أن البرنامج عرض على المشاركين في الورشة 300 موقعا تراثيا في كل من مكة المكرمة والمدينة والمنورة والطائف، وطلبت منهم تحديد أولوية التطوير لمواقع التراث الإسلامي، حيث قسم المشاركون إلى مجموعات تضم كل واحدة منها مندوبا من البرنامج، وحددت المجموعات المواقع ذات الأولوية، حيث وصل عددها بالاتفاق في نهاية الورشة إلى 40 موقعا، لافتتا إلى أن أغلب المواقع الأثرية التي وقع الاختيار عليها تقع في مكة، بينما عدد بسيط من المواقع تقع في الطائف.
المواقع الأثرية التي تم الاتفاق عليها:
- غار حراء
- جبل ثور
- مسجد البيعة بمشعر منى
- بئر الحديبية ومسجد الحديبية
- مجرى عين زبيدة بعرفات
- بئر طوى
- بئر التفلة
- شعب بني هاشم
- مسجد الجن
- مكتبة مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم
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