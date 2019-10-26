مبيعات تذاكر الدخول إلى الرياض بوليفارد عبر الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ أن ست مناطق ضمن موسم الرياض وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.
وأكدت إدارة موسم الرياض أنه اعتبارا من أمس لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة «الرياض بوليفارد» عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي: https://riyadhseasonsa/en/event/Riyadh_Boulevard.
وشهدت كل من منطقة «الرياض بوليفارد» و»رياض ونتر وندرلاند» و»المربع» و»الملز» و»واجهة الرياض» و»نبض الرياض» حضورا كثيفا من قبل الزوار الذين وصل عددهم إلى نحو 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.
الحضور في 6 مناطق:
الرياض بوليفارد
70ألف شخص
واجهة الرياض
25ألف شخص
الملز
25ألف شخص
رياض ونتر وندرلاند
20ألف شخص
نبض الرياض
15 ألف شخص
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