مبيعات تذاكر الدخول إلى الرياض بوليفارد عبر الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ أن ست مناطق ضمن موسم الرياض وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.

وأكدت إدارة موسم الرياض أنه اعتبارا من أمس لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة «الرياض بوليفارد» عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي: https://riyadhseasonsa/en/event/Riyadh_Boulevard.

وشهدت كل من منطقة «الرياض بوليفارد» و»رياض ونتر وندرلاند» و»المربع» و»الملز» و»واجهة الرياض» و»نبض الرياض» حضورا كثيفا من قبل الزوار الذين وصل عددهم إلى نحو 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.

الحضور في 6 مناطق:

الرياض بوليفارد

70ألف شخص

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واجهة الرياض

25ألف شخص

الملز

25ألف شخص

رياض ونتر وندرلاند

20ألف شخص

نبض الرياض

15 ألف شخص