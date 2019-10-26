، رغم الطرد.. "حزم الصمود" يذيق الأهلي ثاني خسارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان

واصل فريق الحزم الأول لكرة القدم نتائجه المميزة، وحقق انتصاره الرابع في الدوري أمام فريق الأهلي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، وجاء الأهلي رابعًا بـ14 نقطة.

المباراة:

سيطر فريق الأهلي على الدقائق الأولى من عمر المباراة، وهدد مرمى الحزم عن طريق الكرات العرضية، وتلقى عمر السومة كرة في الدقيقة الـ8، سددها أرضية زاحفة، تصدى لها مليك عسلة، تلاها تسديد يوسف بلايلي وديجانيني في الدقيقتين الـ12 والـ21.

وعند الدقيقة الـ24 سجّل فريق الحزم هدفًا عن طريق لاعبه كارلوس ستريج، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الحصة الأولى، وعند الدقيقة الـ43، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لويز مدافع الحزم بعد إعاقته ديجانيني المنفرد بمرمى الحزم.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الحزم رغم النقص في تسجيل هدف عند الدقيقة الـ49 عن طريق براهيما تانداي بعد تسديدة من خارج خط الـ18.

حاول الأهلي تعديل النتيجة سريعًا، وذلك عند الدقيقة الـ53 عبر تسديدة ديجانيني، مرت بجوار المرمى.

شهدت الدقيقة الـ69 هدف التعادل للأهلي عن طريق ركلة ركنية، وصلت إلى عبدالباسط هندي، سددها في الشباك.

وفي ظل بحث الأهلي عن هدف الانتصار تحصل الحزم على كرة مرتدة في الدقيقة الـ87، مررها فتوحي إلى منصور حمزي الذي واجه محمد العويس، ولعبها زاحفة في الزاوية اليمنى، تهادت في الشباك.

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