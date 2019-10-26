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محمد بن مسعود - الدمام - نجح اليوم فريق التعاون في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الفيصلي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وكانت البداية بالتهديف لصالح التعاون عن طريق لاعبه لياندر توامبا قبل أن يسجل المدافع الفيصلاوي إيجور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون في الدقيقة الـ63، وذلك قبل أن يصحح خطأه، ويسجل لفريقه في الدقيقة الـ80.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة العاشرة بعد أن كان 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما استقرت نقاط الفيصلي عند النقطة الـ14.
التعاون الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 08:18 PMالدوري السعودي: "التعاون" يُسقط "الفيصلي" بالنيران الصديقة
نجح اليوم فريق التعاون في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الفيصلي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وكانت البداية بالتهديف لصالح التعاون عن طريق لاعبه لياندر توامبا قبل أن يسجل المدافع الفيصلاوي إيجور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون في الدقيقة الـ63، وذلك قبل أن يصحح خطأه، ويسجل لفريقه في الدقيقة الـ80.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده للنقطة العاشرة بعد أن كان 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما استقرت نقاط الفيصلي عند النقطة الـ14.
، الدوري السعودي: "التعاون" يُسقط "الفيصلي" بالنيران الصديقة ،
المصدر : الخليج 365
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