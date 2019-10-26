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رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقت مقترحات الأندية الـ 12

ناقش مجلس إدارة رابطة دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى للمحترفين أوضاع الأندية والمسابقة خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي، وذلك في اجتماع المجلس الذي احتضنه مقر الرابطة بالرياض ظُهر اليوم السبت.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين المكلف، بحضور عبدالرحمن السيار، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، وممثلي 12 ناديًا، على تقرير الرابطة المالي الخاص بالأندية.

وقدم عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع مقترحاتهم لمجلس الإدارة حول العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى

رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى

رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى

رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى

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رابطة دوري المحترفين أندية الدرجة الأولى للمحترفين رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الرياض

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 08:14 PM

تلقت مقترحات الأندية الـ 12

رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ناقش مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين أوضاع الأندية والمسابقة خلال الفترة الماضية من الموسم الحالي، وذلك في اجتماع المجلس الذي احتضنه مقر الرابطة بالرياض ظُهر اليوم السبت.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين المكلف، بحضور عبدالرحمن السيار، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، وممثلي 12 ناديًا، على تقرير الرابطة المالي الخاص بالأندية.

وقدم عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع مقترحاتهم لمجلس الإدارة حول العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

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، رابطة المحترفين تسلِّط الضوء على أوضاع أندية الأولى ،
المصدر : الخليج 365

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